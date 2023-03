Sguardi 'alieni' su Bari per riscoprire la città e se stessi

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Scoprire luoghi insoliti e non conosciuti di Bari, ma anche una nuova dimensione di se stessi e un nuovo modo di guardare alla realtà che ci circonda, guardandola come se fossimo noi, per una volta, gli 'alieni'.

Parte da questi presupposti il progetto 'Ci sono ma non si vedono: Reimagining Bari', promosso dall'accademia del design e della grafica IDEAcademy, con la collaborazione di SudFormazione (ente di formazione accreditato Regione Puglia) e il patrocinio del Comune di Bari. All'incontro con la stampa sono intervenuti l'assessora alle Culture Ines Pierucci; il responsabile di SudFormazione e IDEAcademy Nicola Minardi; i co-autori e coordinatori del progetto Pierangelo Di Vittorio e Giuseppe Santoro; e i ragazzi che si occuperanno della parte operativa del progetto.

L'idea - è stato sottolineato - parte dalla suggestione che se gli alieni fossero visibili i diversi sarebbero loro e la "diversità" sarebbe loro appannaggio; invece sono invisibili, il che spinge chiunque sia interessato ad adottare una prospettiva diversa, a provare a mettersi nei loro panni per guardare il mondo con gli occhi di un alieno, estraniandosi dalle consuetudini per scoprire qualcosa di nuovo, fuori e dentro di sé. Un esercizio che può portare l'osservatore a diventare altro da sé per reinventare il mondo attraverso questo sguardo rinnovato.

Il progetto in corso, che coinvolge 30 giovani studenti di IDEAcademy, si articola in diverse fasi tra cui la raccolta di testimonianze-interviste per la scoperta-riscoperta di persone, luoghi, aneddoti; la raccolta di documentazione proveniente da archivi pubblici e privati; la realizzazione di una mappatura intesa come progettazione di una cartina inedita della città e del paesaggio urbano, e una docufiction che restituisce quanto elaborato.

"Il progetto - ha commentato Pierucci - stimola le nuove generazioni, a partire dall'immaginazione e da una nuova lettura del territorio che si trasforma al passo con l'attualità". Di Vittorio ha evidenziato che "il project work intende stimolare la creatività attraverso un esperimento di comunicazione sociale. Per fare questo si è immaginato che gli alieni fossero invisibili: non potendo dare nulla per scontato, saremo costretti ad attraversare lo specchio per entrare nell’ignoto. Sappiamo che ci sono, ma siccome non sappiamo nulla di loro, dovremo immaginarli, inventarli, metterci nei loro panni. In questo modo, diventando noi stessi un po’ alieni, avremo la possibilità di riscoprire noi stessi e la nostra città". “Raccontare un territorio, evitando di ricadere nei soliti cliché, non è certo facile; far sì che questo racconto venga fatto da dei ragazzi poco più che ventenni lo è ancor meno - ha concluso Giuseppe Santoro -. Per raccontare è necessario inventare, documentarsi e raccogliere, ma per farlo è spesso necessario perdersi. E proprio per 'perdersi', gli studenti IDEAcademy sperimenteranno il metodo della deriva urbana".