Nuovo furto con 'spaccata' in centro a Bari

(ANSA) - BARI, 09 MAR - Non si fermano i furti con la tecnica della 'spaccata' nel centro di Bari. Questa mattina una volante della polizia è intervenuta in via Argiro, quartiere Murat, dove i ladri hanno colpito una pizzeria portando via l'incasso da circa 400 euro. Gli agenti hanno trovato la vetrina dell'esercizio commerciale infranta. Sono in corso i rilievi della polizia scientifica per risalire agli autori del furto.

(ANSA).