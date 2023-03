Gabriella Genisi, la mia Lolita Lobosco una piccola rivoluzione

(ANSA) - BARI, 08 MAR - "Lolita è una piccola rivoluzione perché ho messo le donne al centro del sistema". Lo ha detto Gabriella Genisi, la scrittrice dalla cui penna è nata Lolita Lobosco, partecipando oggi al primo appuntamento di 'Qualcosa è cambiato', rassegna dedicata alla comunicazione organizzata a Bari da Uilpa Bari-Bat.

"Volevo raccontare il mondo dal punto di vista delle donne che riescono a ribaltare il paradigma che ci è stato propinato sino a oggi - ha aggiunto -. Il mondo cambia, la società cambia, ruoli, lavori che prima ci erano impediti per legge ora sono accessibili alle donne". Genisi ha ricordato che "non si poteva diventare magistrate sino al 1965, commissarie sino al 1981, carabiniere sino alla fine del secolo scorso. Tutte queste figure erano assenti". "Lolita Lobosco dimostra che la società sta cambiando - ha detto Genisi - e lei oggi è un esempio per tante ragazze".

Il prossimo appuntamento di "Qualcosa è cambiato" sarà con Franco Liuzzi sul tema "Il futuro della comunicazione" il prossimo 29 marzo. (ANSA).