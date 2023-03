Coppia uccisa: fratello e nipote dell'uomo in caserma Cc

(ANSA) - SAN VITO DEI NORMANNI, 08 MAR - Sono arrivati poco fa in caserma a San Vito dei Normanni (Brindisi) Cosimo Calò e il figlio Vincenzo, rispettivamente fratello e nipote di Antonio Calò, l'uomo ucciso a fucilate mercoledì scorso insieme alla moglie Caterina all'interno della loro abitazione di Serranova, nel Brindino. In caserma è giunta anche l'avvocatessa Carmela Roma che all'ingresso della caserma ai giornalisti ha dichiarato: "Io sono interessata a Cosimo e so che deve essere interrogato".

E' atteso in caserma anche il pm inquirente del Tribunale di Brindisi, Francesco Carluccio. Già nella giornata di ieri Cosimo e Vincenzo erano stati ascoltati come persone informate dei fatti. (ANSA).