8 marzo: cinque parrucchiere per pazienti oncologiche Bari

(ANSA) - BARI, 08 MAR - In occasione dell'8 marzo, l'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari ha organizzato un momento di benessere per le pazienti ricoverate nelle unità operative di Oncologia medica, Ginecologia, Chirurgia senologica e Chirurgia plastica e ricostruttiva, mettendo a disposizione cinque parrucchiere che hanno dato la loro disponibilità per acconciare i capelli alle pazienti. L'iniziativa è stata realizzata anche grazie alla collaborazione con le associazioni 'Bottega del Sorriso', 'Centro Italiano Femminile-Cif metropolitano di Bari' e 'Ui Together'.

"L'iniziativa anticipa un progetto più vasto e importante - ha sottolineato il direttore generale dell'istituto, Alessandro Delle Donne - si tratta della stanza del benessere, un ambiente interamente dedicato al benessere delle pazienti oncologiche, dove, grazie soprattutto all'entusiasmo e alla disponibilità delle nostre associazioni, saranno organizzate iniziative per il benessere fisico, emotivo e psicologico delle donne: dai corsi di estetica e parrucco, allo yoga, passando per incontri di lettura, confronto e discussione". (ANSA).