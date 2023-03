Stop ai droni in oasi del Brindisino, 'disturbano la fauna'

(ANSA) - BRINDISI, 07 MAR - Stop all'utilizzo dei droni nell'area protetta di Torre Guaceto, a nord di Brindisi, per preservare e tutelare la fauna. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) ha emanato il divieto di sorvolo con aeromobili e droni nel territorio di pertinenza dell'oasi. Lo rende noto in un comunicato il consorzio di Torre Guaceto che precisa che l'interdizione è perpetua e sono derogati, tra gli altri, esclusivamente "gli aeromobili di Stato, del soccorso, di emergenza, di ordine pubblico, antincendio, il traffico da e per l'aeroporto di Brindisi, nonché i mezzi utilizzati per l'attività di controllo dell'area protetta ad opera degli enti preposti, del consorzio di Gestione di Torre Guaceto e soggetti autorizzati". L'ente autorizzerà solo le richieste di sorvolo con drone in aree non sensibili e in giornate idonee a scongiurare il disturbo della fauna. (ANSA).