Sisto, 'parco giustizia Bari è progetto di eccellenza'

(ANSA) - BARI, 07 MAR - "Il progetto del parco della giustizia di Bari è la prova di quanto un'accurata e convinta sinergia istituzionale possa portare a risultati importanti. Si tratta del più rilevante investimento di tutti i tempi per l'edilizia giudiziaria del nostro Paese, per oltre 400 milioni di euro. Lo ha dichiarato il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto nel corso di una conferenza stampa al Senato con la direttrice del Demanio Alessandra dal Verme ed il sindaco di Bari Antonio Decaro.

"La progettazione è stata approvata nella sua interezza e mostra qualità ed efficienza degli interventi. Ci troviamo di fronte - ha aggiunto - ad un progetto di eccellenza, che unisce innovazione tecnologica, materiali di avanguardia, scelte organizzative sensibili al 'pubblico': magistrati, avvocati, utenza. Il ministero della Giustizia, così come il Demanio, ha dimostrato vicinanza ai cittadini di Bari". "Tutto questo - ha concluso - propone un'idea di giustizia 'nuova', che non sia soltanto 'efficiente', ma anche 'praticabile', e bella: e questo si traduce in un monumentale 'plus' per l'intera città". (ANSA).