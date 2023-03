Petruzzelli: tutto esaurito per il lago dei cigni

(ANSA) - BARI, 07 MAR - Il Petruzzelli ospiterà giovedì 9 marzo la prima del lago dei cigni della compagnia Les Ballets de Monte-Carlo. Le scene sono di Ernest Pignon-Ernest, i costumi di Philippe Guillotel, il disegno luci di Jean-Christophe Maillot e Samuel Théry, la drammaturgia di Jean-Christophe Maillot e Jean Rouaud, la musica originale addizionale di Bertrand Maillo.

La spettacolo di Jean-Christophe Maillot, su musica di Pëtr Il'ic Cajkovskij, informa una nota del Petruzzelli, ha già registrato il tutto esaurito per le repliche in programma da venerdì 10 a domenica 12 marzo.

Il pubblico - prosegue il comunicato - spesso ricorda il balletto 'Il lago dei cigni' per il suo secondo atto, un vero "monumento del repertorio classico fortemente identificabile per la sua coreografia completamente bianca e la mitica partitura di Pëtr Il'ič Čajkovskij". Nella sua creazione Jean-Christophe Maillot sceglie di tornare al passato, "ai tormenti propri della storia che è direttamente legata alle nostre paure infantili, ai terrori notturni". (ANSA).