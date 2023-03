Coppia uccisa: parenti lasciano caserma dopo tre ore

(ANSA) - SAN VITO DEI NORMANNI, 07 MAR - Hanno da poco lasciato la caserma dei carabinieri di San Vito dei Normanni Cosimo Calò e il figlio Vincenzo, rispettivamente fratello e nipote di Antonio l'agricoltore di 70 anni ucciso a fucilate insieme con la moglie Caterina mercoledì scorso nella loro casa nelle campagne di Serranova nel brindisino.

I due sono stati ascoltati come persone informate dei fatti e non sono stati assistiti da alcun legale. All'uscita padre e figlio non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. I due sono stati ascoltati per più di tre ore. Al momento non risulta che ci siano persone iscritte nel registro degli indagati.

