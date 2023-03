E' morto l'ex arcivescovo di Taranto Benigno Papa

(ANSA) - TARANTO, 06 MAR - E' morto la notte scorsa all'età di 87 anni Benigno Luigi Papa, arcivescovo emerito di Taranto e vescovo della diocesi ionica dal giugno 1990 al novembre 2011.

Era entrato in coma nella mattinata di giovedì nella sua residenza di Casa San Paolo in Lanzo di Martina Franca, luogo da lui scelto come dimora al termine del suo ministero pastorale per raggiunti limiti di età. Nelle ultime ore le condizioni di salute di monsignor Papa si erano particolarmente aggravate.

Nella giornata di ieri monsignor Santoro ha amministrato il sacramento dell'Unzione degli infermi.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa inferiore della Concattedrale Gran Madre di Dio. Le esequie saranno celebrate domani, 7 marzo, alle ore 16, nella stessa chiesa.

Monsignor Filippo invita "l'intera comunità diocesana - è detto in una nota diffusa dalla Curia - alla preghiera di suffragio per l'anima dell'arcivescovo Benigno Luigi, pastore della chiesa tarantina per 21 anni, preghiera colma di gratitudine e di affetto per una testimonianza autentica di dedizione e di amore per questa terra nel Nome di Cristo".

Nato a Spongano (Lecce), Benigno Papa fu ordinato sacerdote dall' arcivescovo di Bari, monsignor Enrico Nicodemo, nel marzo 1961. E' stato alla guida della diocesi di Oppido-Mamertina-Palmi ed arcivescovo di Taranto, vice-presidente per il Sud Italia della Cei e presidente della commissione episcopale per il clero e la vita consacrata e presidente della commissione episcopale per la famiglia. Infine ha ricoperto l'incarico (affidatogli da papa Francesco) di amministratore apostolico dell'arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela dal 4 aprile 2016 al 7 gennaio 2017. Mons. Papa ha scritto anche alcuni libri, l'ultimo dei quali è intitolato "A scuola di sinodalità negli Atti degli Apostoli", edito da Viverein. (ANSA).