Usura: prefetto Bari, famiglie ricorrono per spese sanitarie

(ANSA) - BARI, 04 MAR - "Percepiamo un aumento del fenomeno dell'usura, tuttavia le denunce sono ancora limitate. Abbiamo avuto alcune inchieste giudiziarie che dimostrano questa crescita, che spesso si accompagna al fenomeno dell'estorsione".

Lo ha detto il prefetto di Bari, Antonella Bellomo, a margine del convegno 'L'azione delle fondazioni anti usura per promuovere la dignità umana in questo tempo di crisi'.

"Sul nostro territorio ci sono diverse categorie a rischio - ha aggiunto -. Le famiglie che ricorrono all'usura per sostenere anche le spese sanitarie, ma anche i commercianti, compresi gli ambulanti, sui quali la crisi del Covid ha inciso in modo profondo". "Gli strumenti che ci sono vanno bene - evidenzia Bellomo - ma l'opinione pubblica andrebbe sensibilizzata sul tema delle denunce anche attraverso le associazioni di categoria". (ANSA).