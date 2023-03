Usura: Consulta, preoccupati da sovraindebitamento famiglie

(ANSA) - BARI, 04 MAR - "Il fenomeno del sovraindebitamento di famiglie e imprese è quello che ci preoccupa di più e per il quale quale abbiamo strumenti adeguati per intervenire. Dietro però c'è l'usura che cerchiamo di prevenire con ascolto, accompagnamento e strumenti economici per le persone sovraindebitate in modo patologico e irreversibile". Lo ha detto Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale anti usura a margine del convegno 'L'azione delle fondazioni anti usura per promuovere la dignità umana in questo tempo di crisi' a Bari. "Il presupposto - ha proseguito - è che se agiamo in tempo le persone in difficoltà non si rivolgono al credito illegale, che è una realtà concreta". "Occorre evitare che si usino strumenti finanziari in modo indiscriminato - ha detto - perché quella situazione di sovra indebitamento può portare a rivolgersi all'usura".

"Il tema dell'usura - ha proseguito - è nascosto e difficile da intercettare perché le persone fanno fatica a denunciare, pensando che chi presta soldi in modo facile sia un salvatore".

"Il fenomeno è in aumento, anche al Nord, e sta prendendo in ostaggio persone e imprese - ha aggiunto -. Sono situazioni che interessano la criminalità organizzata, ricadendo sul tessuto economico". Gualzetti ha inoltre sottolineato che "Caritas e fondazioni assistono a un processo di impoverimento di famiglie e imprese che sta aumentando a causa dell'inflazione, la crescita delle bollette, la pandemia". "Sono fattori - ha avvertito - che aggravano situazioni che intercettiamo quando sono già compromesse. Le persone pensano di risolvere o affrontare i problemi quotidiani rivolgendosi alle finanziarie e al credito al consumo. Fanno il passo più lungo della gamba e poi finiscono nella trappola dell'azzardo o dell'usura". (ANSA).