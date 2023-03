Usura: commissario governo, la situazione è allarmante

(ANSA) - BARI, 04 MAR - "La situazione di usura e racket al momento è allarmante, le operazioni di polizia giudiziaria ne danno dimostrazione. Quello che non corrisponde a questo sforzo sono le denunce delle vittime". Lo ha detto Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative anti racket e anti usura, a margine del convegno 'L'azione delle fondazioni anti usura per promuovere la dignità umana in questo tempo di crisi', in corso a Bari.

"La denuncia - ha proseguito - è il fulcro della normativa perché solo chi denuncia ha accesso alle facilitazioni che la legge riconosce in favore delle vittime di usura ed estorsione".

"Ma la denuncia è importante - ha sottolineato - anche per rompere il circuito perverso che inevitabilmente lega la vittima alla criminalità". (ANSA).