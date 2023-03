Discariche abusive in Salento, sequestri della Gdf

(ANSA) - BARI, 04 MAR - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Lecce hanno eseguito quattro interventi per contrastare gli illeciti ambientali.

In particolare, i militari della compagnia di Gallipoli, nei pressi di un'azienda di Galatina, hanno rinvenuto oltre 1.000 pneumatici usati 'abbandonati'; mentre all'interno di un terreno di oltre 600 metri quadri, ubicato nel comune di Alezio, hanno individuato una raccolta di rifiuti non autorizzata (mobili, infissi, elettrodomestici e rifiuti vari). Due persone sono state denunciate e il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

A Ugento è stata scoperta un'altra area di 1.550 metri quadri adibita a discarica di rifiuti speciali non pericolosi e una persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria. Infine, nel comune di San Donato di Lecce, è stato individuato un terreno di 1.756 metri quadri con cumuli di rifiuti di vario genere (plastica, legno, rifiuti ferrosi, climatizzatori, rifiuti agricoli ed altro): l'area sarà bonificata. (ANSA).