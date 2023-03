Ville con piscina su terreni agricoli, sequestro nel Brindisino

(ANSA) - BARI, 03 MAR - Ha comprato un terreno agricolo di circa 30mila metri quadri dall'ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (Ersap) e lo ha lottizzato abusivamente, rivendendolo in singole disponibilità terriere ad altre persone che hanno realizzato su quei suoli alcune ville con piscina. E' quanto scoperto dalla Guardia di finanza a Brindisi, in contrada Apani, fra la zona più prossima al litorale marino adriatico e la strada statale 379 delle Terme di Torre Canne.

Per chiarire le modalità esecutive della lottizzazione e le singole responsabilità personali, la Procura ha emesso un provvedimento di sequestro che riguarda anche alcune strutture metalliche e muretti che attualmente delimitano i terreni e le costruzioni realizzate. I militari hanno scoperto, fra l'altro, due ville con piscine realizzate fuori terra, tre ville già complete e dotate di giardino, una quarta villa in fase di ultimazione, un prefabbricato mobile attrezzato per l'abitazione ed il pernottamento, e otto manufatti precari. Sono stati già individuati tutti i possessori di ogni lotto abusivo e le indagini proseguono. (ANSA).