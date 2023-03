Presunta scomparsa uomo e bambino Polignano, ci sono identikit

(ANSA) - BARI, 03 MAR - I carabinieri hanno diffuso gli identikit delle due persone, un uomo e un bambino, che secondo alcune segnalazioni , potrebbero essere finiti in acqua il 24 febbraio scorso a Polignano a Mare dopo aver lasciato giubbotti e scarpe sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare. La presenza degli indumenti poi recuperati, un giubbino e delle scarpe, era stata segnalata da un operatore turistico. Nonostante l'assenza di una denuncia di allontanamento o scomparsa, i carabinieri, la guardia costiera ed i vigili del fuoco avevano condotto ma con esti negative le ricerche nella zona.

Tuttora non risultano presentate denunce di scomparsa ma i carabinieri del comando compagnia di Monopoli, coordinati dalla procura della Repubblica di Bari, oltre a repertare gli indumenti rinvenuti per la successiva analisi delle tracce biologiche, sono riusciti a risalire a due persone del posto che il giorno prima della scomparsa avevano notato un uomo ed un bambino la cui descrizione combacia con quella fornita dall'operatore turistico. Grazie al contributo delle testimonianze, i militari hanno ricostruito l'identikit dell'uomo e del bambino ed invitano i cittadini a rivolgersi alle Forze dell'ordine per qualsiasi segnalazione in merito.

(ANSA).