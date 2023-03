Lavori su strada statale 16,nuovo spartitraffico da Bari a Cozze

(ANSA) - BARI, 03 MAR - Sono circa tre i chilometri della strada statale 16, rispetto ai quattro previsti, tra Bari, Mola di Bari e Cozze, dove sono state completate le attività di rimozione e installazione del nuovo spartitraffico centrale, la barriera denominata 'Ndba(National Dynamic Barrier Anas). Lo comunica l'Anas in una nota evidenziando che è stato "rispettato il cronoprogramma" degli stessi interventi che rientrano nella più ampia riqualificazione "dell'itinerario Bari-Brindisi-Lecce".

In base alle esigenze e al programma del cantiere, continueranno ad essere attivi "i restringimenti della carreggiata in entrambe le direzioni, con chiusura della corsia di sorpasso ed un limite della velocità di 50 chilometri orari". In caso di code, il transito veicolare "sarà indirizzato lungo le complanari adiacenti con apposita segnaletica". Per ridurre la permanenza dei cantieri, "le lavorazioni saranno attive dal lunedì alla domenica, fino al 30 marzo". Successivamente le operazioni saranno sospese per il periodo delle festività pasquali e dei ponti di primavera, per poi "riprendere nei soli giorni feriali fino all' intervallo, programmato per favorire l'esodo estivo".

