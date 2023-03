Intesa fra Gazzetta Mezzogiorno e 'Guangzhou Daily'

(ANSA) - BARI, 03 MAR - Il gemellaggio istituzionale che dal 1986 lega Bari e Canton (Guangzhou in cinese) si arricchisce di un nuovo capitolo: il protocollo di intesa siglato fra 'La Gazzetta del Mezzogiorno' e il 'Guangzhou Daily', principale quotidiano della metropoli cinese. L'intesa è stata sottoscritta questa mattina nella sede del Comune di Bari alla presenza, fra gli altri, del direttore de 'La Gazzetta del Mezzogiorno', Oscar Iarussi, e del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Collegati da remoto anche Jiang Yongzhong, presidente del 'Guangzhou Daily', e Valerio De Parolis, console generale d'Italia a Guangzhou.

La cooperazione tra le due testate riguarda in particolare la pubblicazione di articoli e redazionali su aspetti culturali, turistici e di costume delle due città, con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini di Bari e Guangzhou il patrimonio storico, paesaggistico, culturale, artistico nonché le eccellenze in diverse settori delle proprie città, per promuovere una maggiore conoscenza e comprensione reciproca favorendo allo stesso tempo gli scambi turistici ed economici.

"Ci sono già nostre pagine con contenuti che riguardano Bari e la Puglia che vengono tradotti e pubblicati su questo giornale cinese e, viceversa, contenuti che loro ci forniranno e che pubblicheremo sia sulla carta stampata sia per il web", ha spiegato Iarussi per il quale questo gemellaggio "potrebbe portare opportunità su diversi versanti, soprattutto ora che le relazioni e i viaggi possono riprendere dopo la lunga pandemia".

(ANSA).