Finite riprese di Mission Impossibile, Cruise lascia la Puglia

(ANSA) - BARI, 03 MAR - Il sorriso per il dono ricevuto e poi l'ultimo scatto in Puglia prima di ripartire. La star del cinema americano, Tom Cruise, ha lasciato questa mattina Bari e la regione dove in questi giorni ha girato alcune scene di una parte dell'ottavo capitolo di 'Mission Impossibile'. Anche oggi i suoi fans sono rimasti a bocca asciutta: la partenza come il suo arrivo sono avvenuti nella massima riservatezza. L'attore, infatti, è giunto in aeroporto a bordo di uno dei tre elicotteri militari americani con cui ha girato alcune scene in volo e si è poi imbarcato nello stesso jet che lo aveva portato in Puglia nella notte tra domenica e lunedì. Fine delle riprese, lo scatto con il gadget di 'Aeroporti di Puglia', e ritorno a casa per Cruise. "In Puglia nulla è impossibile!. Grazie Tom Cruise qui sarai sempre il benvenuto!", ha scritto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un post sulla sua pagina social per salutare la star di Hollywood in partenza da Bari.

(ANSA).