Spara in aria e punta pistola contro un minore,denunciato 15enne

(ANSA) - TARANTO, 01 MAR - Un 15enne di Manduria (Taranto) è stato denunciato perché, dopo aver litigato con due ragazzini per strada, ha estratto dal giubbotto una pistola scacciacani ed ha sparato in aria alcuni proiettili. Successivamente ha puntato l'arma al petto di uno dei due minori, minacciandolo, e poi si è allontanato. Il 15enne è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto. L'episodio risale alla sera del 25 febbraio scorso. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire l'accaduto e di trovare e sequestrare, in una casa abbandonata, l'arma utilizzata, una pistola scacciacani marca Bruni, replica del modello 92 tipo Beretta, e diverse munizioni a salve. (ANSA).