Fincantieri apre centro innovazione in Isotta Fraschini a Bari

(ANSA) - BARI, 01 MAR - "La somma di competenze di lungo periodo come quelle di un gruppo di giovani, qui ne abbiamo presi 32; un territorio che ha a cuore gli sviluppi industriali di lungo termine, e un cliente importante come la Marina, daranno futuro a questa realtà che è stata difesa con tanto coraggio". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, in occasione della inaugurazione di un Centro innovazione e sviluppo nello stabilimento Isotta Fraschini Motori a Bari. Il Centro si occuperà, tra l'altro, dello studio di nuovi sistemi di power management, che comprendano anche le energie rinnovabili, tra cui le fuel cell; l'avvio della progettazione di un nuovo motore che soddisfi le esigenze di ridurre le emissioni, con l'obiettivo finale dell'impiego di idrogeno. È intervenuto, tra gli altri, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

"Qui in Puglia, con l'aiuto dell'accordo di programma della Regione - ha proseguito Folgiero - abbiamo preso 32 ingegneri di questa parte dell'Italia, molto bravi e molto competenti. Il primo investimento è nelle competenze e nei giovani. "E' chiaro che poi il cliente c'è, perché il cliente - ha evidenziato - è la Marina militare italiana che è stata sempre vicina a Isotta Fraschini anche quando la qualità doveva essere aumentata. È un cliente formidabile anche nell'evoluzione dei prodotti".

"Oggi - ha evidenziato Emiliano - è una giornata particolarmente importante per noi tutti perché veniamo coinvolti in una serie di pianificazioni che Isotta Fraschini sta realizzando nella propria attività industriale. Grazie alle nostre università, ai sindaci, al tessuto culturale della regione, siamo in grado di dare un grandissimo supporto ad una impresa che si identifica con la patria, nel senso che sia nelle attività civili che in quelle militari Fincantieri è in grado di rappresentare il paese con il massimo livello dell'impegno proiettato nel futuro". (ANSA).