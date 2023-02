Vela: a Gianmarco Russo (Cv Bari) il Trofeo Challenge Trani

(ANSA) - BARI, 28 FEB - Gianmarco Russo (CV Bari) si è aggiudicato il XXV Trofeo Challenge LNI Trani salendo sul gradino più alto del podio nella divisione A nella prima tappa del campionato zonale Optimist organizzata dalla Lega Navale di Trani. A fargli compagnia sul podio due atleti del Gruppo Agonistico Nazionale: Luca Ottolino (Cus Bari) al secondo posto e Francesco Carrieri (CV Bari) al terzo. Prima classificata tra le ragazze Mariacarla Montanaro (CV Bari). Ottimi anche i piazzamenti degli atleti del Circolo della Vela Bari anche nella divisione B dove ad aggiudicarsi la vittoria è stato Michele de Michele, seguito dal compagno di squadra Marco de Nicolò. Da segnalare poi il 4° posto di Pietro Damiani (sempre CV Bari) alla sua prima regata in assoluto.

Purtroppo un groppo con vento e pioggia non ha permesso ai 62 iscritti (46 in divisione A tra gli 11 e i 15 anni e 16 in divisione B tra i 9 e i 10 anni) di portare a termine tutte le prove previste, limitandosi a due per la divisione A e una per la divisione B. La prossima regata del campionato zonale sarà a Monopoli nel primo fine settimana di aprile, mentre la prossima settimana la squadra biancorossa sarà a Sanremo dove è in programma la prima tappa del Trofeo Kinder Italia. (ANSA).