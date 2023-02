Pnrr: finanziato in Puglia impianto per riciclo carta

(ANSA) - BARI, 28 FEB - In Puglia sarà realizzato, con risorse del Pnrr, un nuovo impianto di riciclo della carta e trasformazione in imballaggi dopo il finanziamento ottenuto di 5 milioni di euro dall'azienda 'Stampa Sud'. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Lo rende noto in comunicato l'azienda.

'Stampa Sud' ha investito ulteriori 5 milioni di euro, per un totale di 10 milioni di euro, per la costruzione dell'impianto la cui sede non è stata ancora definita.

L'iniziativa è inserita nel più ampio progetto 'Filiera eco-packaging Puglia' e per il suo sviluppo ci sono stati il lavoro della società di consulenza ambientale Forethinking ed il sostegno nella fornitura di materia prima dell'azienda di gestione rifiuti Serveco.

"La totale assenza ad oggi nella regione Puglia di impianti di lavorazione di carta, determina un alto impatto ambientale, causato anche dal trasporto da e per i diversi stabilimenti. Il nuovo impianto - viene precisato nella nota - sarà l'unico in grado di trasformare la materia prima, non in semplice carta riciclata, ma in prodotti per un nuovo utilizzo".

"Il prossimo step - ha commentato l'amministratore delegato di Stampa Sud Attilio Posa - sarà individuare la location dove costruire l'impianto, che sarà sicuramente in Puglia. L'impianto dovrebbe entrare in funzione nel 2026". (ANSA).