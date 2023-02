Pd: alle 17 in Puglia superati i 55mila votanti

(ANSA) - BARI, 26 FEB - In base alle proiezioni del Pd, in Puglia alle 17 sono stati superati i 55mila voti per l'elezione del nuovo segretario nazionale e ci si avvicina a quota 60mila.

Lo conferma all'ANSA il segretario regionale Domenico De Santis.

Il Partito democratico pugliese punta a raggiungere quota 85mila votanti, alle 20 i seggi chiuderanno e inizierà lo spoglio.

Intorno alle 22 dovrebbero esserci i primi risultati. (ANSA).