In Puglia buono l'afflusso ai seggi per le primarie del Pd

(ANSA) - BARI, 26 FEB - Nonostante il maltempo, in Puglia è buona l'affluenza nei seggi allestiti per eleggere il prossimo segretario nazionale del Pd. Si sono registrate lunghe file un po' ovunque, in particolare nei capoluoghi, anche se il primo dato ufficiale si avrà intorno alle 14. "E' una bellissima giornata di partecipazione", commenta all'ANSA il segretario regionale Domenico De Santis. Il voto è gratuito per gli iscritti al Partito democratico, ma possono votare anche i non iscritti, versando la somma di 2 euro come contributo per le spese della consultazione elettorale. Oltre ai cittadini maggiorenni, possono votare anche i lavoratori e gli studenti fuorisede, i minori dai 16 anni in su e i cittadini stranieri residenti in Italia. A Bari sono 9 i seggi allestiti: nel quartiere Japigia, il seggio di riferimento è quello allestito nell'hotel Majesty. Al Libertà si vota nell'hotel Cristal di via Trevisani mentre a Torre a Mare è stato allestito un gazebo in piazza Vittorio Veneto. Per il Municipio 2 ci sono due seggi: uno nel circolo cittadino del Pd in via Re David, a San Pasquale, l'altro all'interno del Nicolaus Hotel di Poggiofranco. Al San Paolo si vota nella sede Acli in viale Lazio, a Carbonara nella sede del circolo territoriale in via De Marinis. Infine, per il Municipio 5, un seggio è allestito nel Victoria Park Hotel di Palese. (ANSA).