Uomo muore in mare a Porto Cesareo mentre fa kitesurf con amici

(ANSA) - BARI, 25 FEB - Un uomo di 55 anni di Molfetta, Cosimo Tattoli, è morto in mare a Porto Cesareo mentre insieme con un gruppo di amici stava praticando il kitesurf nello specchio d'acqua in località Le Dune. E' stato il personale dello stabilimento "Le Dune" a soccorrerlo per primo con il defibrillatore e una bombola di ossigeno. Ma i tentativi di rianimarlo in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 sono stati vani . Sul posto per i rilievi è giunta la Capitaneria di Porto. Ancora da chiarire le cause del decesso.

L'uomo potrebbe avere avuto un malore finendo in acqua. (ANSA).