Un anno di guerra in Ucraina, sede Regione Puglia è giallo-blu

(ANSA) - BARI, 24 FEB - In occasione dell'anniversario dell'invasione russa in Ucraina avvenuta nella notte tra il 23 e il 24 febbraio del 2022, oggi il palazzo della presidenza della Regione Puglia, sul lungomare Nazario Sauro di Bari, è stato illuminato con il giallo e il blu, i colori della bandiera ucraina per solidarietà con il popolo ucraino. (ANSA).