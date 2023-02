Stop a ricerche uomo e bimbo a Polignano, riprenderanno domani

(ANSA) - POLIGNANO A MARE, 24 FEB - Sono state sospese e riprenderanno domattina con elicottero, motovedette e sommozzatori le ricerche di un uomo e di un bambino che potrebbero essere finiti in mare dopo aver lasciato giubbotti e scarpe sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, a strapiombo sul mare di Polignano. Lo si apprende dalla Capitaneria di Porto. Al momento - riferiscono fonti investigative - non risultano denunce di scomparsa e, quindi, non si ha certezza che esistano delle persone da ricercare. Le verifiche sono doverose - viene evidenziato - dopo la segnalazione ricevuta di un uomo e un bimbo avvistati sulla scogliera e poi scomparsi. (ANSA).