Ex Ilva: sabato a Taranto manifestazione contro immunità penale

(ANSA) - TARANTO, 23 FEB - Una manifestazione per dire "No all'immunità penale" reintrodotta dall'ultimo decreto cosiddetto 'salva-Ilva' si terrà sabato 25 febbraio a partire dalle ore 10 in piazza della Vittoria, a Taranto, organizzata dall'associazione Genitori Tarantini, dal cantautore Mimmo Cavallo, dalle associazioni sportive Virtus Taranto, Polisportiva 74020 e ASH Baskin Taranto e dall'agenzia per lo sport e le attività culturali Support_O. Le ragioni dell'iniziativa sono state illustrate in una conferenza stampa da Massimo Castellana, portavoce dell'associazione 'Genitori Tarantini', e dal cantante Mimmo Cavallo, che è stato nominato dalla stessa associazione 'Ambasciatore dei bambini di Taranto'.

I tarantini, ha sottolineato Castellana, "continuano ad essere condannati a morte. Con il dl del 5 gennaio 2023 l'attuale governo reintroduce, peggiorandola, l'immunità penale per i gestori dell'Ilva, estendendola addirittura a tutti i soggetti coinvolti nella produzione; interviene in danno della magistratura, potere indipendente, impedendole di fatto di svolgere il proprio ruolo anche in presenza di gravi crimini commessi da Acciaierie d'Italia". "A causa di questa fabbrica inquinante - ha proseguito Castellaneta - soprattutto i bambini continuano ad ammalarsi, a soffrire e, in un insopportabile numero di casi, a morire. Per la situazione che stiamo vivendo dovremmo stare in piazza ogni giorno della nostra vita perchè i nostri figli e le prossime generazioni hanno diritto alla felicità".

Mimmo Cavallo ha lanciato lo slogan "siamo un sasso nello sdegno" per evidenziare l'importanza della partecipazione al presidio. "Noi - ha aggiunto - siamo pochi, siamo un piccolo sassolino che deve diventare un macigno enorme, un asteroide, affinchè ci sia uno sconvolgimento. Tutta la politica, tranne pochissime eccezioni, accetta la condizione che il vero best seller sia l'economia. Dietro i soldi c'è il veleno di molti e il guadagno di pochi". (ANSA).