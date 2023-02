Consigliere-poliziotto trova 13mila euro,li porta ai carabinieri

(ANSA) - LECCE, 22 FEB - Un consigliere comunale di Sternatia (Lecce), che è anche un agente di polizia penitenziaria, ha trovato un borsello con 13mila euro e lo ha consegnato ai carabinieri. Il consigliere, 51 anni, ha trovato per strada il borsello al cui interno c'erano 13mila euro in banconote di vario taglio e lo ha subito portato dai militari che sono riusciti a risalire al legittimo proprietario e a restituirgli il denaro: erano risparmi di famiglia di un professore. L'uomo mentre si stava recando nell'ufficiale postale per depositare il denaro, sarebbe stato distratto dal figlio e avrebbe inavvertitamente perso il borsello. (ANSA).