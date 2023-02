Cadavere scoperto in campagne del Foggiano: identificata vittima

(ANSA) - FOGGIA, 20 FEB - Si chiamava Said El Hbaby, 44 anni, l'uomo di origine marocchina, il cui cadavere è stato ritrovato ieri mattina nelle campagne di Cerignola (Foggia) nelle vicinanze di un casolare in località Borgo Tressanti. I carabinieri indagano per omicidio. Da una prima ispezione cadaverica, infatti, il 44enne, bracciante agricolo, aveva alcune ferite d'arma da taglio su più parti del corpo. A dare l'allarme e' stato un connazionale della vittima, dopo la scoperta del cadavere. (ANSA).