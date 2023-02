Cadavere in campagne nel Foggiano: fermato presunto omicida

(ANSA) - CERIGNOLA, 20 FEB - Un cittadino marocchino di 49 anni è stato fermato dai carabinieri perchè ritenuto responsabile dell'omicidio del connazionale Said El Hbaby, di 44 anni, incensurato bracciante agricolo ucciso con alcune coltellate al torace in località Borgo Tressanti nelle campagne di Cerignola (Foggia) nella notte tra il 18 e il 19 febbraio scorsi. Alla identificazione si è arrivati grazie anche ad alcune testimonianze. Sono anche in corso da parte dei carabinieri 'Cacciatori di Puglia' battute di ricerca dell'arma che al momento non è stata ancora ritrovata.

Il cadavere del 44enne è stato scoperto ieri da un connazionale della vittima, che aveva dato l'allarme. (ANSA).