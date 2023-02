Tiro a segno: Cdm; Monna è secondo a Il Cairo

(ANSA) - IL CAIRO, 19 FEB - Partenza strepitosa per la squadra azzurra di Tiro a Segno che in questi giorni sarà impegnata nella tappa della Coppa del Mondo del Cairo. Nella prima giornata di gare, Paolo Monna ha conquistato la medaglia d'argento nella gara della pistola 10 metri dopo una finale in cui ha dato prova del grande lavoro collettivo che lo staff tecnico sta svolgendo con tutti i suoi atleti.

Il tiratore azzurro, dopo aver ottenuto il terzo punteggio in qualifica (581/600) e aver fatto segnare il primo punteggio nel Ranking Match (254,2 punti), si è piazzato dietro allo slovacco Juraj Tuzinsky - che nel Gold Medal match per l'oro lo ha battuto con il punteggio di 17-15, in un duello emozionante - e davanti all'indiano Varun Tomar, con l'asiatico chie ha chiuso al terzo posto.

Oltre a Monna, 25 anni ad aprile, carabiniere pugliese originario di Carovigno, per l'Italia c'è stato il 12/o posto di Federico Nilo Maldini (578/600). (ANSA).