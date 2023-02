Autonomia: Tar Lecce, regioni approdino a sfida ad armi pari

(ANSA) - LECCE, 18 FEB - "L'autonomia differenziata con specifico riguardo alla fiscalità, costituisce un'importante occasione per nuove sfide". Lo ha detto il presidente del Tar sezione Lecce Antonio Pasca nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. "La previsione di una minore pressione fiscale, possibile solo attraverso una oculata gestione delle risorse, - ha aggiunto - risulterà attrattiva di investimenti, con positive ricadute sul piano occupazionale. E' altrettanto vero che a queste sfide le Regioni debbano approdare ad armi pari, attese le notevoli sperequazioni finora determinate in danno delle Regioni del Mezzogiorno". "E' necessario per il buon esito della riforma, individuare le materie di riserva statale, tra le quali a mio avviso andrebbero ricomprese oltre che difesa e giustizia, anche sanità ed istruzione, e comunque - ha concluso - i livelli essenziali dei servizi e delle prestazioni, con relativo ed effettivo finanziamento". (ANSA).