Tpl: a Bari presidio lavoratori, attesi disagi per treni e bus

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Anche in Puglia gli utenti del trasporto pubblico locale rischiano di subire i disagi dovuti allo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal personale dell'Unione sindacale di Base e che riguarderà Ferrovie del Sud-Est (Fse), l'azienda Stp che si occupa di trasporti provinciali a bordo di bus, e Ferrovie appulo-lucane (solo dalle 15.35 alle 20.35); Sono garantite in tutti i casi le fasce orarie dalle 5.20 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 15.30.

Fse fa sapere che i treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni ma ricorda che "nell'ultimo sciopero nazionale del 2 dicembre non si è registrata alcuna adesione".

A Bari, spiega Francesco Laterza dell'Usb Puglia, "siamo in presidio" davanti alla sede della città metropolitana con i Lavoratori delle Fal per "contestare il trattamento che l'azienda sta riservando al personale inidoneo, lasciato a casa con metà dello stipendio", e "per accendere i riflettori su quanto sta accadendo nella Stp Bari che esternalizza le linee e chiude l'officina del deposito di Bari a causa di un 'rilevato rischio grave ed immediato' che avrebbe potuto verosimilmente determinare lesioni gravi per i lavoratori". (ANSA).