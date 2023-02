Sisma Turchia: da aeroporto Bari in partenza velivoli con aiuti

(ANSA) - BARI, 17 FEB - Nell'ambito delle operazioni umanitarie della Nato, all'aeroporto di Bari stanno atterrando tre velivoli, un A 400 e due C 130, per caricare uomini, mezzi e beni di prima necessità da inviare nelle zone della Turchia colpite dal terremoto. "La forte esperienza del Covid ci ha formato tanto in questi anni. Durante la pandemia - spiega il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile - la macchina di Adp ha funzionato senza alcun intoppo. I nostri uomini e i nostri mezzi sono talmente allenati da aver attivato una rapida e importante capacità di intervento, in queste operazioni umanitarie. Oggi dai nostri aeroporti i nostri uomini stanno lavorando insieme alla Nato perché tre aeromobili decollino verso la Turchia. Tutto questo è stato reso possibile grazie all'impegno del nostro azionista che ha investito tanto nelle operazioni di Protezione civile". (ANSA).