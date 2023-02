Ex Ilva: Bombardieri, governo prenda in mano stabilimento

(ANSA) - BARI, 16 FEB - "Abbiamo chiesto al governo di accelerare la decisione di prendere in mano lo stabilimento". Lo ha detto il segretario nazionale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine dell'assemblea regionale del sindacato in corso oggi a Bari, rispondendo alle domande sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto. "Mi pare ci sia una scelta da parte dell'azienda e di chi la gestisce di mettere in crisi ancora di più quello stabilimento - ha proseguito -. Al contrario noi pensiamo che la produzione di acciaio sia un asset strategico del Paese". "Visto che il governo ha deciso di metterci le mani - ha detto Bombardieri - chiediamo di farlo nel più breve tempo possibile". (ANSA).