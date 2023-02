Puglia: Amati, Ufficio presidenza è inamovibile

(ANSA) - BARI, 15 FEB - "Dal punto di vista ordinamentale, l'Ufficio di Presidenza, quindi le Istituzioni, la rappresentanza, la Costituzione della Repubblica italiana, è un ufficio imparziale, non è soggetto a queste questioni. Se fosse soggetto, ne determinerebbero gravi motivi per cui si potrebbe sfiduciare ogni componente". Così il consigliere regionale e commissario di Azione Puglia, Fabiano Amati, ha replicato in Aula al presidente Michele Emiliano che ha chiesto ai consiglieri di Azione di sedersi tra i banchi dell'opposizione e al consigliere Sergio Clemente di dimettersi dal ruolo di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio. "Presidente - ha aggiunto Amati - io mi siederò pure a terra qualora si esaminino le leggi sulle liste d'attesa, sulla pianificazione urbanistica, un po' di leggi che servono a questa Regione, che sono utili a questa Regione e che magari si facessero. Pure per terra sono disposto a sedermi. Non è - ha spiegato - una questione di posizionamento o di allocazione che fa la sostanza della politica. Solo nei giochi di società o nei giochi di potere è il posizionamento che fa l'Amministrazione pubblica o la politica, ma io mi sono già dimesso dai giochi di potere anni fa, perché, non so se ha notato, noi fondiamo tutto sugli argomenti di merito, non ci sentirà mai parlare dei giochi di potere, prendiamo tre dalla destra, prendiamo i 5 Stelle, li portiamo qua e allora tutto va bene". "Qui - ha aggiunto - la questione è che c'è un Ufficio di Presidenza che nel momento in cui lo eleggi è inamovibile ai sensi della nostra Costituzione.

Per cui, cari colleghi, l'Ufficio di Presidenza è quello. Se il collega Clemente vorrà, nell'ambito della sua potestà, dimettersi, sarà un problema del collega Clemente, ma voi non potete organizzare tutto questo". (ANSA).