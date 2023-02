Emiliano, consiglieri Azione in opposizione o non vengo in Aula

(ANSA) - BARI, 15 FEB - "Se i consiglieri di Azione non si alzano e non si siedono tra i banchi dell'opposizione io non metterò più piede in questa Aula": lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in avvio dei lavori in Consiglio regionale intervenendo con una mozione d'ordine per chiedere al consigliere Sergio Clemente, passato in Azione, di lasciare l'incarico di componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ruolo riconosciuto alla maggioranza. Clemente, Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, due mesi fa, hanno formato il nuovo gruppo di Azione, tra le polemiche del centrosinistra che ne ha chiesto subito la fuoriuscita dalla maggioranza. Oggi Clemente è assente, per questo Emiliano ha chiesto alla presidente Loredana Capone di interrompere i lavori e rinviarli sino a quando non ci saranno le dimissioni di Clemente dal ruolo di segretario dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

La mozione di Emiliano ha ottenuto 28 voti a favore su 45 presenti, un astenuto e 18 contrari. Il Consiglio è stato quindi rinviato. (ANSA).