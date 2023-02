Calcio: Bari; contro Cagliari e Venezia con maglia trenino

(ANSA) - BARI, 15 FEB - Due maglie speciali per le prossime due partite di campionato: il Bari lancia un nuovo "special pack" ideato da Kappa e LC23 (il brand 100% made in Puglia creato dal designer Leonardo Colacicco), prodotto in tiratura limitata. Il progetto riguarda due divise da gara, una da allenamento e una t-shirt di rappresentanza che vestiranno i biancorossi in occasione delle sfide casalinghe contro il Cagliari (sabato 18 febbraio) e Venezia (mercoledì 1 marzo). In tutte e due le maglie risalta il "trenino", tradizionale esultanza dei giocatori biancorossi dal 1994 (fu lanciata dalla punta colombiana Guerrero insieme al compagno di reparto Tovalieri).

"In questo nuovo progetto - spiega il designer Leonardo Colacicco - sono partito dai bambini, perché il calcio nasce da loro, dalla loro incondizionata e istintiva passione, dalla loro instancabile energia, dalla loro naturale propensione a dare dei calci a un pallone, in qualsiasi luogo e in qualsiasi condizione, indossando la maglia dei propri idoli".

"Il concetto principale - è scritto nella nota di rpesentazione - è quello di voler celebrare il trenino, esultanza diventata emblematica durante la partita Inter-Bari della stagione 1994/95, in cui i biancorossi espugnarono San Siro con il risultato di 2- con i gol di Miguel Angel Guerrero e Sandro Cobra Tovalieri. Un'esultanza che ancora oggi resta iconica per tutti i tifosi del Bari e riproposta proprio da Di Cesare e compagni nella stagione scorsa, durante la partita Bari-Avellino". (ANSA).