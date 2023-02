Uomo gravemente ferito in agguato nel Brindisino,un sospettato

(ANSA) - BRINDISI, 13 FEB - Un uomo di 31anni è stato ferito con colpi di arma da fuoco alla nuca la scorsa notte a Torre Santa Susanna (Brindisi) ed è ora ricoverato in gravi condizioni al 'Perrino' di Brindisi. Il 31enne dopo l'agguato sarebbe stato soccorso ed accompagnato in ospedale da alcuni suoi amici. Sul caso indagano i carabinieri, che sospettano di una persona che viene ora sottoposta ad interrogatorio in caserma. (ANSA).