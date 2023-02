San Valentino, 4 giorni di festa a Vico del Gargano

(ANSA) - BARI, 13 FEB - Quattro giorni di festa dedicati al santo patrono che stanno attirando turisti da ogni angolo della Puglia per trascorrere anche il giorno di San Valentino nel "paese dell'amore" a Vico del Gargano, nel Foggiano. Arrivano in bicicletta, come hanno fatto i ciclisti del Wildboar Bike Club di San Giovanni Rotondo, oppure in pullman, in camper e in auto, come hanno fatto le comitive arrivate domenica da Taranto, Trani, Cerignola. Il borgo è già addobbato con decorazioni, cuori, le profumate e succulente arance vichesi, alloro, mimose e ghirlande. Fino al 14 febbraio, poi, ci saranno la musica, la sagra-mercato di San Valentino con decine di stand di produttori, artigiani, degustazioni delle tipicità. In piazza San Domenico, si svolge CioccolaTIAMO, la Festa del Cioccolato: sarà possibile ammirare e gustare creazioni gustose, piccole opere d'arte del sapore realizzate da pasticceri e cioccolatai.

E, ancora, l'area degustazione, gli spettacoli teatrali e le poesie dai balconi. Domani, alle 11.30, la solenne e suggestiva processione della statua di San Valentino attraverserà le vie del borgo. E' un appuntamento molto sentito e partecipato. Sarà preceduto, alle ore 10, dal corteo musicale. Il paese, uno de "I Borghi più belli d'Italia. (ANSA).