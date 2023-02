Agguato nella notte nel Brindisino, arrestato un 24enne

(ANSA) - BRINDISI, 13 FEB - Nell'ambito delle indagini sull'agguato avvenuto nella notte a Torre Santa Susanna (Brindisi), dove un 31enne è stato gravemente ferito da due colpi di pistola alla nuca, un ragazzo di 24 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. L'immediata attività investigativa ha permesso alle forze dell'ordine di individuare il presunto responsabile ancora in possesso della pistola, che, secondo gli inquirenti, il 24enne ha utilizzato per ferire la vittima. Dell'accaduto è stata informata anche la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Il 31enne è ricoverato in gravi condizioni al 'Perrino' di Brindisi. (ANSA).