Giorno ricordo: a Bari piazza per Norma Cossetto vittima foibe

(ANSA) - BARI, 10 FEB - In occasione del Giorno del ricordo, istituito per ricordare i martiri delle foibe, a Bari nel 'Villaggio Trieste' è stata intitolata una piazzetta a Norma Cossetto, vittima del foibe e medaglia d'oro al Merito civile.

Dopo la cerimonia di intitolazione l'assessore Vito Lacoppola ha deposto una corona d'alloro presso la targa stradale in largo Policarpo, luogo, viene evidenziato in una nota, "in cui da 60 anni vivono le famiglie dei profughi della seconda guerra mondiale provenienti dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, dai Balcani, dalla Romania, dalla Grecia, dalle isole dell'Egeo, dall'Africa e dagli Abruzzi".

"Oggi ricordiamo i martiri delle foibe: donne e uomini uccisi in nome di un furore ideologico - ha affermato Lacoppola - che non ammette giustificazioni e che tutti noi abbiamo il dovere di condannare". "Ed è importante che la cerimonia per il Giorno del Ricordo si svolga qui, nel Villaggio Trieste, perché - ha concluso - questo quartiere, nato nel secondo dopoguerra proprio per accogliere l'esodo forzato degli istriani, fiumani e dalmati in fuga dalle loro terre, è divenuto nel tempo parte integrante della nostra città e luogo simbolo di accoglienza". (ANSA).