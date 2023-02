Droga: sequestrati villa e terreno ad Andria

(ANSA) - ANDRIA, 10 FEB - Una villa e il terreno adiacente, per un valore di oltre 400.000 euro, sono stati sequestrati preventivamente dai carabinieri, al fine della confisca, a un andriese condannato definitivamente per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di Vincenzo Cafieri che, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Bari, per dieci anni, a partire dal 2000, era dedito allo spaccio sulla piazza di Andria.

Il provvedimento di sequestro, emesso dalla sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Bari, accoglie la proposta della Dda formulata sulla base degli accertamenti patrimoniali effettuati dai carabinieri di Andria che hanno ricostruito sia il percorso criminale di Cafieri sia gli introiti dell'intero nucleo familiare, fornendo un quadro indiziario in ordine all'illecita provenienza della sua ricchezza, accumulata sin dai primi anni del 2000 e ritenuta provento del traffico di droga. (ANSA).