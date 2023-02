Boeri, nelle città sempre più forte il problema del calore

(ANSA) - BARI, 06 FEB - "Nelle città italiane avvertiamo sempre di più il problema del 'calore' e del surriscaldamento climatico. Avere superfici vegetali che ombreggiano le città e gli spazi pubblici è una delle sfide del futuro". E' quanto ha dichiarato l'architetto Stefano Boeri a margine della lectio magistralis, 'Green Obsession, visioni di forestazione urbana', che ha tenuto oggi a Bari nell'aula magna del dipartimento di Architettura del Politecnico. Nello stesso capoluogo pugliese sorgerà un 'Bosco verticale' progettato da Boeri sul modello di quanto già realizzato a Milano. Sarà un palazzo di otto piani di altezza con circa 130 appartamenti di varie metrature, con ampie terrazze e complessivamente 100 alberi e quasi 20mila arbusti e un nuovo parco.

"In questa fase è importante anche il tema del 'verde urbano', perchè non abbiamo solo il problema estetico di assenza di superfici vegetali, o di produzione eccessiva di anidride carbonica nelle città. Ma abbiamo il problema del surriscaldamento in Italia e nelle città dell' Europa Meridionale. Questa - ha spiegato - è una delle ragioni del nostro lavoro che promuove la forestazione, la creazione di nuove superfici boschive nelle città, laddove è possibile sostituendo ai parcheggi le aree alberate". "E' un lavoro che promuove, anche, edifici che hanno il verde come elemento essenziale, e non come ornamento dell'architettura. Perchè - ha sottolineato - è un elemento forte per la riduzione del calore, dell'assorbimento dell'anidride carbonica e dei veleni dell'aria". "Sono felice - ha aggiunto Boeri - nel poter presentare questa filosofia al Politecnico di Bari, un luogo di eccellenza in Italia nella ricerca per una miglior qualità della vita". (ANSA).