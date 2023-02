Xylella: Ulivivo, Tar sospende abbattimento albero monumentale

(ANSA) - BARI, 05 FEB - Il Tar di Bari (terza sezione), su ricorso della proprietaria di un terreno, proposto dall'avvocato Rosa Fanizzi, ha sospeso l'abbattimento disposto dall'Osservatorio fitosanitario di un ulivo monumentale in agro di Monopoli (Bari), risultato positivo al batterio Xylella. Ne dà notizia il comitato Ulivivo ricordando "la sospensione degli abbattimenti a Ostuni (Brindisi) lo scorso anno".

Il comitato critica la gestione dell'emergenza Xylella da parte "della Regione Puglia" perché sta "creando il deserto nel nostro paese, lasciando come strascichi danni incalcolabili a livello economico, turistico, agricolo, sociale e ambientale".

"Per fortuna - conclude il comitato - sempre più cittadini si stanno accorgendo di quanto sta accadendo". (ANSA).