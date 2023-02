Bici sharing in un bidone a Bari, Decaro, gesto che fa male

(ANSA) - BARI, 04 FEB - "Questo è il regalo che questa mattina qualche stupido ha fatto alla città". Lo ha scritto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sulla sua pagina Facebook, allegando la foto che mostra una bici del nuovo servizio di bike sharing inaugurato da una settimana in un cassonetto della spazzatura.

"Ancora non abbiamo capito quanto gesti di questo tipo facciano male a tutti. Anche a chi li compie - prosegue Decaro -. Sarebbe interessante capire cosa ha in testa una persona che sceglie di prendere una bicicletta del servizio sharing e buttarla in un cassonetto". Decaro ricorda che "in una settimana il servizio di bike sharing ha già registrato più di 600 noleggi e più di 400 abbonamenti, fare una cosa del genere significa colpire una città che vuole crescere". Adesso, conclude, "basterà solo verificare come si è mossa questa bicicletta e, con le telecamere presenti in città, capire chi è questo genio".

(ANSA).