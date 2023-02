Tuffo prima del freddo artico, in Salento c'è aria d'estate

(ANSA) - BARI, 03 FEB - In Salento è ancora tempo di bagni.

In attesa dell'arrivo del grande freddo e di possibili nevicate anche sulla costa, c'è chi si gode ancora il sole con un aperitivo in mare. A Porto Cesareo (Lecce), dove sembra che la bella stagione non debba mai finire, alcuni questa mattina hanno deciso di godersi fino in fondo l'ultimo sprazzo di bel tempo, gustando cozze crude, provola, mortadella e un calice di vino nelle acque limpide dello Jonio. Poi il tuffo beneaugurale prima del possibile arrivo di un'ondata di freddo artico, come anticipato dalle previsioni meteo. (ANSA).