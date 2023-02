Ex Ilva: Bonomi, nazionalizzare non è la soluzione

(ANSA) - TARANTO, 03 FEB - "Il tema è: qual è il progetto industriale. Quello della nazionalizzazione non credo che sia il percorso, l'acciaio di Stato ce lo ricordiamo tutti, ci è costato miliardi di lire dell'epoca con grandi fallimenti. Io credo che ci vuole un progetto industriale con dei manager bravi a gestire questi progetti perché operare nell'acciaio non è semplice, non è facile, ci vuole gente del mestiere". Lo ha sottolineato il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo a Taranto a un'assemblea pubblica sulle sfide della transizione. (ANSA).